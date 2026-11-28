Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kopçu mahallesinde bulunan sulama kanalı üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan şahsın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerde hayatını kaybedenin E.A.K. olduğu tespit edildi. E.A.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırışdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.