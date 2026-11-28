Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Özbekistan'ın Andican şehrinde düzenlenen Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç toplantıda, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin 2027'ye hazır olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'miz kültürün başkenti, Kayseri'miz samimiyetin ve fedakârlığın başkenti. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'mizin kapıları Türk dünyamızın tüm kardeşlerine, tüm ülkelerine, özelde de gençlerine açıktır" dedi.

Türk dünyasının ortak kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyet gösteren TÜRKSOY'un Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı, Özbekistan'ın Andican şehrinde gerçekleştirildi. Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı, TÜRKSOY 43. Dönem Koordinatörü Ozodbek Nazarbekov'un başkanlık ettiği toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın yanı sıra Andican Bölgesi Valisi Shuhratbek Kushakboyevich Abdurakhmonov, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile üye ülkelerin kültür bakanları ve heyet başkanları katıldı. Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Andican Bölgesi Valisi Shuhratbek Kushakboyevich Abdurakhmonov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de katılımcılara hitap etti. Toplantıda, TÜRKSOY'un 2025 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin rapor sunulurken Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Türkiye heyet başkanları da değerlendirmelerini paylaştı. Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, ortak mirasın uluslararası alanda tanıtılması ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı. Toplantının önemli gündem başlıklarından birini, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri adına gerçekleştirdiği "Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" başlıklı sunumunda, 2027 yılı boyunca kentte hayata geçirilmesi planlanan kültür ve eğitim faaliyetleri, uluslararası festivaller ve iş birliği projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç konuşmasında, misafirperverliklerinden dolayı Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Andican şehri yetkililerine teşekkür ederek, Türk dünyasının sahip olduğu zenginliğe dikkat çekti. Büyükkılıç, Kayseri'nin elde ettiği ünvana katlılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk devletlerinin yetkilileri ile TÜRKSOY yetkililerine ayrıca teşekkür etti. Amaçlarının zenginlikler şehir Kayseri'yi Türk dünyası ile buluşturmak olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Türk dünyasının zenginliklerini de Kayseri'ye taşımak istediklerini söyledi. Türk devletlerinden daha fazla öğrencinin Kayseri'de eğitim alması yönünde öneride bulunan Büyükkılıç, gençlerin Türk dünyası için önemine vurgu yaparak, "Gençlerimize emanet edeceğimiz ülkelerimizi yüreklendirmemiz lazım. Gençlerimizin birbirini tanımaları lazım. Ülkelerimizin insanlarının, gençlerinin buluşması ve birbirini tanıması lazım" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de Türk devletlerinden daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapmak istediklerini kaydederek, "Kayseri'miz kültürün başkenti, Kayseri'miz samimiyetin ve fedakârlığın başkenti. Biz ev sahipliği yaparız, siz gençleri gönderin. İnşallah Kayseri'mizde daha fazla Türk cumhuriyetlerimizin öğrencilerini görmek istiyoruz. Olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Ülkemizi daha fazla tanısınlar. Gastronomisiyle, turizmiyle, kültür zenginliğiyle tanısınlar. Kayseri'nin şahsında ülkemizi tanısınlar" diye konuştu.

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Medeniyetler şehri Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinden de ayrıca söz eden Büyükkılıç, Danişmentlilerden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşan mirasa, Kapuzbaşı Şelaleleri'nden kentin zengin mutfak kültürüne kadar tüm zenginlikleri Türk dünyası ile buluşturmak istediklerinin altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'mizin kapıları Türk dünyamızın tüm kardeşlerine, tüm ülkelerine, özelde de gençlerine açıktır. Bizim bu heyecanımızın bir sebebi var. Kayseri'mizin tarihine baktığımızda Türk dünyası ile aramızdaki bağın ne kadar derin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin köklü tarihi, zengin kültürel birikimi ve medeniyet mirasının Türk dünyasıyla buluşturulmasını hedefleyen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kentin 2027 yılı boyunca Türk dünyasının önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olması yönündeki hazırlıklar da ele alındı.

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Toplantı nihai protokolü imzalandı

Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'un kapanış değerlendirmelerinin ardından TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı Nihai Protokolü, üye ülke heyet başkanları tarafından imzalandı. İmza töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren toplantı, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel dayanışmanın ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri olarak 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın sevinç ve mutluluğunu paylaştıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, "Özbekistan'ımıza geldiğimiz saatten beri buradaki vatandaşlarımızın, yetkililerin, özelde de kültür bakanımızın bizlere yapmış olduğu ev sahipliği ve sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi. Türk devletlerinin toplantıda bir araya geldiğini belirten ve bu birliktelikten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükkılıç, "Kendi evimizdeyiz, kendi sıcaklığımızla karşılaşıyoruz. Gençlerimizle buluşuyoruz, yetkililerle konuşuyoruz. Amacımız Özbekistan'ımızın Andican şehrinde 2026 yılı başkentliği ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları takdir ederken biz de dersimize hazırlandık, hazırız diyoruz. 2027 yılında inşallah daha fazla kardeşlerimizin şehrimizi, ülkemizi tanımalarına vesile olmak, Türk cumhuriyetlerimizin temsilcilerini şehrimizden ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Kurum ve kuruluşlarımızla, güçlü, dayanışma içerisinde şehrimizi tanıtmaya hazırız" şeklinde konuştu.

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Toplantıda sunduğu öneriyi hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunun altını çizerek, "Kayseri eğitimin önemli merkezlerinden biri. Dolayısıyla eğitim üssü. Bu anlayış içerisinde Türk cumhuriyetlerimizden Kayseri'mizde epeyce öğrenci var. Ama biz yetmez diyoruz. Daha fazla öğrencinin Anadolu irfanıyla, Anadolu kültürüyle buluşmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.