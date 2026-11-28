Kayseri'de sulama kanalına düşen kişi öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak için gittiği sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak için gittiği sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kocahacılı Mahallesi yakınındaki sulama kanalında balık tutan Emir Ahmet Kurt (57), dengesini kaybederek suya düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurt'un cesedi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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