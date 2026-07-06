Kayseri'de Sanat Melikgazi Yıl Sonu Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı

Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi tarafından Sanat Melikgazi Yıl Sonu Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan eserler Çarşı Melikgazi'de sergilendi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanata önem verdiklerini belirtti.



Palancıoğlu, "Melikgazi'de bütün mahallelerde sanattan spora, müzikten farklı alanlara eğitimler veriyoruz. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün Çarşı Melikgazi'de üretilen eserleri sergilemiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Sanat Melikgazi eğitmeni Ekrem Betbaşı da kursiyerlerin emek vererek birçok eser ortaya çıkarttığını belirtti.



Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 6-10 Temmuz tarihleri arasında sanatseverler tarafından gezilebilecek.

