Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de son 7 yılda 253 içme suyu sondaj kuyusu açıldı

        Kayseri'de son 7 yılda 253 içme suyu sondaj kuyusu açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde son 7 yılda toplam 310 milyon 729 bin lira yatırım bedeliyle 253 içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kayseri'de son 7 yılda 253 içme suyu sondaj kuyusu açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde son 7 yılda toplam 310 milyon 729 bin lira yatırım bedeliyle 253 içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, değişen iklim koşulları, artan nüfus ve yükselen su tüketimi karşısında Kayseri'nin su arz güvenliğini korumak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

        Kentin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, KASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, su depoları, arıtma tesisleri ve yenilenebilir enerji projeleriyle Türkiye'nin örnek altyapı kuruluşlarından biri haline geldiğini kaydetti.

        Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkati çeken Büyükkılıç, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık riskinin giderek arttığını, su kaynaklarının korunmasının ve alternatif kaynakların sisteme kazandırılmasının artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

        Yeni su kaynaklarını şehre kazandırmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, KASKİ tarafından kent merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son 7 yılda toplam 253 içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını, bu yatırımlar için 310 milyon 729 bin lira kaynak kullanıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül

        Benzer Haberler

        Erciyes 38 FK, hazırlık maçında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak
        Erciyes 38 FK, hazırlık maçında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak
        Erciyes, Özbekistan'daki Türk Kayak Zirvesi'nde yerini aldı: 2027'de zirve...
        Erciyes, Özbekistan'daki Türk Kayak Zirvesi'nde yerini aldı: 2027'de zirve...
        Sünger atölyesi alevlere teslim oldu
        Sünger atölyesi alevlere teslim oldu
        TÜBİTAK destekli projeye katılan öğrenciler, yaz tatilini bilimsel keşifle...
        TÜBİTAK destekli projeye katılan öğrenciler, yaz tatilini bilimsel keşifle...
        Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 23 yaralı
        Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 23 yaralı
        Kayseri Büyükşehir'den doğu terminali aktarma noktasında erişilebilirlik ha...
        Kayseri Büyükşehir'den doğu terminali aktarma noktasında erişilebilirlik ha...