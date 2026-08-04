Kayseri'de son 7 yılda 253 içme suyu sondaj kuyusu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde son 7 yılda toplam 310 milyon 729 bin lira yatırım bedeliyle 253 içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını bildirdi.



Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, değişen iklim koşulları, artan nüfus ve yükselen su tüketimi karşısında Kayseri'nin su arz güvenliğini korumak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Kentin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, KASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, su depoları, arıtma tesisleri ve yenilenebilir enerji projeleriyle Türkiye'nin örnek altyapı kuruluşlarından biri haline geldiğini kaydetti.



Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkati çeken Büyükkılıç, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık riskinin giderek arttığını, su kaynaklarının korunmasının ve alternatif kaynakların sisteme kazandırılmasının artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.



Yeni su kaynaklarını şehre kazandırmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, KASKİ tarafından kent merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son 7 yılda toplam 253 içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alındığını, bu yatırımlar için 310 milyon 729 bin lira kaynak kullanıldığını kaydetti.

