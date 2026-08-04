Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri TÜBİTAK destekli projeye katılan öğrenciler, yaz tatilini bilimsel keşifle değerlendiriyor

        TÜBİTAK destekli projeye katılan öğrenciler, yaz tatilini bilimsel keşifle değerlendiriyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kayseri'ye gelen fen lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile yaz tatilini üniversite laboratuvarında bilimsel keşif yaparak geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        TÜBİTAK destekli projeye katılan öğrenciler, yaz tatilini bilimsel keşifle değerlendiriyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kayseri'ye gelen fen lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile yaz tatilini üniversite laboratuvarında bilimsel keşif yaparak geçiriyor.

        Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi yürütücülüğünde hayata geçirilen "Fen Lisesi Öğrencileri için Genetik Keşif ve Biyoteknoloji Farkındalık Programı" kapsamında, 16 ildeki 19 farklı fen lisesinden belirli kriterlere göre seçilen 24 öğrenci, yaz tatilinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde hem teorik eğitimler alıyor hem de laboratuvar ortamında deneyler yapıyor.

        Mikroorganizmalara plazmid DNA aktarımı, farklı model organizmaların gözlemlenmesi ve antimikrobiyal aktivite deneyleriyle bilimsel keşifler yapan öğrenciler, aynı zamanda gelecekteki meslek seçimlerine de yön veriyor.

        Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesinde biyoloji öğretmeni olan proje yetkilisi Suat Şahin, AA muhabirine, hedef kitlelerinin 10. ve 11. sınıf fen lisesi öğrencileri olduğunu söyledi.

        Projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Şahin, "Amacımız biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğiyle ilgili ileriye yönelik mesleki farkındalık oluşturmak. Proje kapsamında öğrencilerimiz sabah saatlerinde teorik eğitimlerini alıyor ve akabinde bunları pratiğe döküyorlar. Burada bakterilerle veya mikrobiyel teknolojiyle ilgili farklı farklı uygulamalar, ekimler, ürün dönüştürme proseslerinin süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Meslek seçimleriyle ilgili de çocukların doğru yönlendirilebilmesi noktasında farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

        - "Geleceğin bilim insanları olarak değerlendiriyoruz"

        Şahin, projede yer alan öğrencilerin okullarındaki arkadaşlarına burada elde ettikleri bilgileri aktaracaklarını böylece deneyimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

        Biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğinin çok üst düzeyde bir noktaya geldiğine dikkati çeken Şahin, "Ülkemizde bunlar genellikle üniversite düzeyinde kalıyor. Lise seviyesinde sadece teorik bilgi birikimi mevcut. Temel amacımız, çocuklara bu alanda bir farkındalık oluşturmak. Projedeki hedef kitle öğrencilerine baktığınız zaman biz bunları geleceğin bilim insanları olarak değerlendiriyoruz." dedi.

        AGÜ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özkan Fidan da biyoteknolojinin ülke için öncelikli alanlar arasında olduğunu ifade etti.

        Öğrencilerin yaz tatilinde üniversite ortamında çalışmalarının önemli olduğunun altını çizen Fidan, "Bazen tecrübe etmek, okumaktan ya da teorik bilgiden çok çok daha kıymetli oluyor. Öğrencilerin gelip burada deney yapmaları elbette çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Üniversitede dahi yapılmayan bazı deneyleri burada yapıyoruz"

        Öğrencilerden Murat Dinç ise böyle bir projede yer almanın önemli olduğunu söyledi.

        Üniversite imkanlarından faydalanmanın çok değerli olduğunu dile getiren Dinç, "Bu proje, biyoteknolojiyle alakalı teorik ve pratik bilginin yanında mesleki tercih kısmında da bize çok önemli bir rehber. Üniversitede dahi yapılmayan bazı deneyleri burada yapıyoruz." diye konuştu.

        Kübra Çadırcı da moleküler biyoloji ve genetik alanda AGÜ'deki laboratuvar ortamında çalışmanın güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

        Projede yer almaktan mutlu olduğunu belirten Çadırcı, şunları kaydetti:

        "Bu proje bize genetik ve moleküler biyoloji anlamında bir tanıtım yapıyor ve gelecekteki meslek seçimimiz açısından da bir ön gösterim yapmış oluyor. Burada edindiğim tecrübe, laboratuvarlarda öğrendiğim şeyler gelecekteki meslek seçimim konusunda etkili olacak. Zaten biyolojiye ilgim vardı. Staj yapıyormuş gibi bir his veriyor burası. Üniversitede olmak da güzel. Bu yüzden projede olmayı açıkçası çok sevdim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 23 yaralı
        Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 23 yaralı
        Kayseri Büyükşehir'den doğu terminali aktarma noktasında erişilebilirlik ha...
        Kayseri Büyükşehir'den doğu terminali aktarma noktasında erişilebilirlik ha...
        Kayseri'deki otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Kayseri'deki otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 22 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 22 kişi ya...
        Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti 24 k...
        Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti 24 k...
        Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı