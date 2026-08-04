TÜBİTAK destekli projeye katılan öğrenciler, yaz tatilini bilimsel keşifle değerlendiriyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kayseri'ye gelen fen lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile yaz tatilini üniversite laboratuvarında bilimsel keşif yaparak geçiriyor.



Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi yürütücülüğünde hayata geçirilen "Fen Lisesi Öğrencileri için Genetik Keşif ve Biyoteknoloji Farkındalık Programı" kapsamında, 16 ildeki 19 farklı fen lisesinden belirli kriterlere göre seçilen 24 öğrenci, yaz tatilinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde hem teorik eğitimler alıyor hem de laboratuvar ortamında deneyler yapıyor.



Mikroorganizmalara plazmid DNA aktarımı, farklı model organizmaların gözlemlenmesi ve antimikrobiyal aktivite deneyleriyle bilimsel keşifler yapan öğrenciler, aynı zamanda gelecekteki meslek seçimlerine de yön veriyor.



Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesinde biyoloji öğretmeni olan proje yetkilisi Suat Şahin, AA muhabirine, hedef kitlelerinin 10. ve 11. sınıf fen lisesi öğrencileri olduğunu söyledi.



Projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Şahin, "Amacımız biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğiyle ilgili ileriye yönelik mesleki farkındalık oluşturmak. Proje kapsamında öğrencilerimiz sabah saatlerinde teorik eğitimlerini alıyor ve akabinde bunları pratiğe döküyorlar. Burada bakterilerle veya mikrobiyel teknolojiyle ilgili farklı farklı uygulamalar, ekimler, ürün dönüştürme proseslerinin süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Meslek seçimleriyle ilgili de çocukların doğru yönlendirilebilmesi noktasında farkındalık oluşturduk." diye konuştu.



- "Geleceğin bilim insanları olarak değerlendiriyoruz"



Şahin, projede yer alan öğrencilerin okullarındaki arkadaşlarına burada elde ettikleri bilgileri aktaracaklarını böylece deneyimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade etti.



Biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğinin çok üst düzeyde bir noktaya geldiğine dikkati çeken Şahin, "Ülkemizde bunlar genellikle üniversite düzeyinde kalıyor. Lise seviyesinde sadece teorik bilgi birikimi mevcut. Temel amacımız, çocuklara bu alanda bir farkındalık oluşturmak. Projedeki hedef kitle öğrencilerine baktığınız zaman biz bunları geleceğin bilim insanları olarak değerlendiriyoruz." dedi.



AGÜ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özkan Fidan da biyoteknolojinin ülke için öncelikli alanlar arasında olduğunu ifade etti.



Öğrencilerin yaz tatilinde üniversite ortamında çalışmalarının önemli olduğunun altını çizen Fidan, "Bazen tecrübe etmek, okumaktan ya da teorik bilgiden çok çok daha kıymetli oluyor. Öğrencilerin gelip burada deney yapmaları elbette çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.



- "Üniversitede dahi yapılmayan bazı deneyleri burada yapıyoruz"



Öğrencilerden Murat Dinç ise böyle bir projede yer almanın önemli olduğunu söyledi.



Üniversite imkanlarından faydalanmanın çok değerli olduğunu dile getiren Dinç, "Bu proje, biyoteknolojiyle alakalı teorik ve pratik bilginin yanında mesleki tercih kısmında da bize çok önemli bir rehber. Üniversitede dahi yapılmayan bazı deneyleri burada yapıyoruz." diye konuştu.



Kübra Çadırcı da moleküler biyoloji ve genetik alanda AGÜ'deki laboratuvar ortamında çalışmanın güzel bir deneyim olduğunu söyledi.



Projede yer almaktan mutlu olduğunu belirten Çadırcı, şunları kaydetti:



"Bu proje bize genetik ve moleküler biyoloji anlamında bir tanıtım yapıyor ve gelecekteki meslek seçimimiz açısından da bir ön gösterim yapmış oluyor. Burada edindiğim tecrübe, laboratuvarlarda öğrendiğim şeyler gelecekteki meslek seçimim konusunda etkili olacak. Zaten biyolojiye ilgim vardı. Staj yapıyormuş gibi bir his veriyor burası. Üniversitede olmak da güzel. Bu yüzden projede olmayı açıkçası çok sevdim."

