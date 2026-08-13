Kayseri'de tramvayın çarptığı genç ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Giriş: 13.08.2026 - 13:46 Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalıştığı sırada K.E'ye (24) seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvayın altında sıkışan K.E, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan K.E, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.
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