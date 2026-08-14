Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde şüpheli E.D. ve C.K'nin adresinde ve aracında arama yapıldı.

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