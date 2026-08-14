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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde şüpheli E.D. ve C.K'nin adresinde ve aracında arama yapıldı.

        Aramada 52 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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