ERÜ'ye ileri teknolojik altyapıya sahip yeni laboratuvar kuruldu

Türkiye'de 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) desteği almaya hak kazanan Erciyes Üniversitesine (ERÜ) özellikle yüzey araştırmalarına yönelik ileri teknolojik altyapıya sahip yeni bir laboratuvar kuruldu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (ERNAM) oluşturulan laboratuvarın teknolojik altyapısı, Avrupa Birliği'nden sağlanan hibelerle hayata geçirildi.

Laboratuvarda incelemelerde bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yürütülen çalışmalar ve araştırma altyapısı hakkında bilgi aldı.

Projenin Erciyes Üniversitesi ve Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkati çeken Altun, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenen projelerin dünya genelinde sınırlı sayıda araştırmacı ve kuruma verildiğini belirterek, bu başarının üniversite açısından önemli bir prestij olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Serdar Önses'in yürütücülüğünde ERÜ'ye kazandırılan projenin yalnızca güçlü bir araştırma altyapısı oluşturmadığını, aynı zamanda nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sunduğunu belirten Altun, yaklaşık 15 araştırmacının bilimsel çalışmalar yürüttüğü laboratuvardan elde edilecek sonuçların Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlara önemli katkılar sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Altun, böylesine prestijli bir projeyi üniversiteye ve Türkiye'ye kazandırdığı için Prof. Dr. Önses'e teşekkür etti.