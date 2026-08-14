Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'deki Kuşçu Marina yeni destinasyon merkezi oldu

        Kayseri'deki Kuşçu Marina yeni destinasyon merkezi oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İç Anadolu'nun denizi Kuşçu Marina'nın Türkiye'nin gözde destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Kayseri'deki Kuşçu Marina yeni destinasyon merkezi oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İç Anadolu'nun denizi Kuşçu Marina'nın Türkiye'nin gözde destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserililere sahil kenti atmosferi yaşatan Kuşçu'nun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

        Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırdıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurlarıyla şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var."

        REKLAM

        Çolakbayrakdar, Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle açılan Su Sporları Merkezi'nin de bölgenin daha fazla değer kazanmasına katkı sağladığını, bölgeye milyonlarca ağaç diktiklerini ancak arazi şartlarından dolayı zaman gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Kayseri Kent Konseyi üyeleri, fosil kazıları inceledi
        Kayseri Kent Konseyi üyeleri, fosil kazıları inceledi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kamu malına zarar verenlere çağr...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kamu malına zarar verenlere çağr...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'nin denizi, Türkiye'nin gözde mekanlarından...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'nin denizi, Türkiye'nin gözde mekanlarından...
        7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahme...
        7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahme...
        Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yatak kapasitesi 15 yılda 3 katına çıktı
        Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yatak kapasitesi 15 yılda 3 katına çıktı
        Bilge, obezite merkezinde 1 yılda 33 kilo verdi
        Bilge, obezite merkezinde 1 yılda 33 kilo verdi