Kayseri'deki Kuşçu Marina yeni destinasyon merkezi oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İç Anadolu'nun denizi Kuşçu Marina'nın Türkiye'nin gözde destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserililere sahil kenti atmosferi yaşatan Kuşçu'nun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırdıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurlarıyla şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var."

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Çolakbayrakdar, Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle açılan Su Sporları Merkezi'nin de bölgenin daha fazla değer kazanmasına katkı sağladığını, bölgeye milyonlarca ağaç diktiklerini ancak arazi şartlarından dolayı zaman gerektiğini ifade etti.