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        Kayseri'de vatandaşlar, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini keşfediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kültür Yolu Gezileri kapsamında vatandaşlar, şehir merkezindeki tarihi ve kültürel değerleri uzman rehberler eşliğinde keşfediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Kayseri'de vatandaşlar, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini keşfediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kültür Yolu Gezileri kapsamında vatandaşlar, şehir merkezindeki tarihi ve kültürel değerleri uzman rehberler eşliğinde keşfediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki tarihi eserleri ziyaret etti.

        Kayseri Kalesi’nden başlayan gezi programında medreseler, camiler, müzeler, külliyeler ve tarihi yapılar ilgiyle incelendi.

        Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze ulaşan eserler hakkında detaylı bilgiler alan vatandaşlar, yapıların bilinmeyen hikayelerini dinledi.

        Kültür Yolu Gezileri kapsamında Gevher Nesibe Darüşşifası, Sahabiye, Hunat Hatun ve Hatuniye Medresesi, Cami-i Kebir Külliyesi ile Kurşunlu Cami gibi eserler vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

        Ayrıca müzeler ve kültürel mekanlarda gerçekleştirilen incelemelerle kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı.

        Her hafta sonu düzenlenen ve 20 Eylül’e kadar sürmesi planlanan Kültür Yolu Gezileri için başvurular, tarihi Kayseri Kalesi’nde alınmaya devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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