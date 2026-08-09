Kayseri'deki parklar, mesire alanları ve hobi bahçelerine güvenlik kameraları takıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki millet bahçesi, park, mesire ve hobi bahçelerine güvenlik kamerası sistemleri kurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki yeşil alanlarda güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik çalışma yürüttü.



Çalışmalar kapsamında, kentin birçok noktasındaki alanlar anlık izleme sistemleriyle donatıldı.





Kamera montajı ve entegrasyonu tamamlanan noktalar arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mimar Sinan Parkı, İnönü Parkı, Gültepe Parkı, Tuna Parkı, Kadir Has Kültür Parkı, Alsancak Parkı, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı ve Beştepeler Mesire Alanı yer aldı.



Ayrıca Altınoluk, Beştepeler, Cırgalan, Karpuzatan, Selçuklu, Şeker Hobi Bahçeleri ile Doğal Ürünler Bahçesi de sistem kapsamına alındı.



Kameralar, özellikle çocukların güvenliği gözetilerek oyun gruplarının bulunduğu alanlara konumlandırıldı.

