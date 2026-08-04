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        Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        F.Y. yönetimindeki 38 ALH 903 plakalı motosiklet, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücüyle aynı motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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