Kayseri'deki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
R.C.A. (31), Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle H.A. (44) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.C.A. üzerinde taşıdığı bıçakla H.A'yı bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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