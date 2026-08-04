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        Kayseri'deki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Kayseri'deki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        R.C.A. (31), Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle H.A. (44) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine R.C.A. üzerinde taşıdığı bıçakla H.A'yı bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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