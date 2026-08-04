Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3. etap kentsel dönüşüm başlıyor

        Kayseri'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3. etap kentsel dönüşüm başlıyor

        Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik alanda 30 blok, 1320 daireyi kapsayan büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasına başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kayseri'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3. etap kentsel dönüşüm başlıyor

        Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik alanda 30 blok, 1320 daireyi kapsayan büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasına başlıyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerine bir yenisini daha eklediklerini ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3. etap projesine başlayacaklarını bildirdi.

        130 bin metrekarelik alanda büyük bir çalışma yapacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ağustos ayı meclis toplantımızda Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 3. etapla ilgili uygulama esasları oy birliğiyle kabul edildi. Modern mimariye uygun, yeşil alanları ve sosyal donatıları ile yeni konutlar yaparak vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız. Kazım Karabekir Mahallemizde 1. etap bitmişti, 2. etap çalışmaları da bitmek üzere, peyzaj çalışmalarına başladık. Bu mahallemizde 3. etap çalışmalarımıza da başlıyoruz. 130 bin metrekarelik bir alanda yapacağımız çalışmada 1250 kişiyle imzalar atılıp anlaşma yapılacak. Bu bölgede 288 yapı var, bunları kaldıracağız. Büyük bir alanda tam 30 blok 1320 daire yapacağız. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız kentsel dönüşüm çalışması Türkiye'deki ilçe belediyesinin yaptığı en büyük kentsel dönüşümlerden biri."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        Kayseri'de cinayet: 6 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
        Kayseri'de cinayet: 6 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
        Talas'a yapılacak İklim Müzesi için 4 milyon lira hibe desteği sağlandı
        Talas'a yapılacak İklim Müzesi için 4 milyon lira hibe desteği sağlandı
        Büyükşehir zabıtasından güven veren duyarlılık: Kayıp cüzdan sahibine eksik...
        Büyükşehir zabıtasından güven veren duyarlılık: Kayıp cüzdan sahibine eksik...
        Kayseri'de zabıta ekiplerine teslim edilen cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Kayseri'de zabıta ekiplerine teslim edilen cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Başkan Özdoğan: "Bugünün değil, yarının Hacılar'ını inşa ediyoruz"
        Başkan Özdoğan: "Bugünün değil, yarının Hacılar'ını inşa ediyoruz"
        Melikgazi Belediyesi'nde evde kişisel bakım hizmeti protokolü imzalandı
        Melikgazi Belediyesi'nde evde kişisel bakım hizmeti protokolü imzalandı