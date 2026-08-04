Kayseri'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3. etap kentsel dönüşüm başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik alanda 30 blok, 1320 daireyi kapsayan büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasına başlıyor.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerine bir yenisini daha eklediklerini ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3. etap projesine başlayacaklarını bildirdi.



130 bin metrekarelik alanda büyük bir çalışma yapacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Ağustos ayı meclis toplantımızda Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 3. etapla ilgili uygulama esasları oy birliğiyle kabul edildi. Modern mimariye uygun, yeşil alanları ve sosyal donatıları ile yeni konutlar yaparak vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız. Kazım Karabekir Mahallemizde 1. etap bitmişti, 2. etap çalışmaları da bitmek üzere, peyzaj çalışmalarına başladık. Bu mahallemizde 3. etap çalışmalarımıza da başlıyoruz. 130 bin metrekarelik bir alanda yapacağımız çalışmada 1250 kişiyle imzalar atılıp anlaşma yapılacak. Bu bölgede 288 yapı var, bunları kaldıracağız. Büyük bir alanda tam 30 blok 1320 daire yapacağız. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız kentsel dönüşüm çalışması Türkiye'deki ilçe belediyesinin yaptığı en büyük kentsel dönüşümlerden biri."



