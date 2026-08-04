Talas'a yapılacak İklim Müzesi için 4 milyon lira hibe desteği sağlandı

Talas'a yapılacak İklim Müzesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından 4 milyon lira hibe desteği sağlandı.



Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.



Gündemde yer alan 21 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Talas'ın kültür ve turizm vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir yatırım için adım atıldı.



Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yapımı devam eden İklim Müzesi projesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından 4 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Mecliste kabul edilen gündem maddesiyle Başkan Mustafa Yalçın'a hibe protokolünü imzalama yetkisi verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, iki sokağın kesiştiği yerde belediyeye ait tarihi bir sarnıç tespit edildiğini, uzun süren temizlik ve bakım çalışmalarının ardından ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle proje hazırladıklarını, müze ile özellikle çocukların çevre ve iklim konusunda bilinçlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

