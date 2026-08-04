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        Melikgazi Belediyesi "evde kişisel bakım hizmeti" protokolünü imzaladı

        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında "evde kişisel bakım hizmeti" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi "evde kişisel bakım hizmeti" protokolünü imzaladı

        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında "evde kişisel bakım hizmeti" protokolü imzalandı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelindeki engelli, hasta ve yatağa bağımlı vatandaşlar için aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra birbirinden özel hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti.

        Hastaları ve hasta yakınlarını daha rahat ettirmenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha öncesinde hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza evde saç bakım hizmeti veriyorduk. İkinci bir hizmet olarak evde yatağa bağımlı durumda olan, fizik tedaviye ihtiyaç duyan ve hastaneye belirli aralıklarla gitmesi gereken raporlu hastalarımızı özel aracımızla hastaneye götürüp getirme hizmeti vermeye başladık. Bize önceden raporuyla birlikte başvuran hastalarımızın, randevu aldıktan sonra 'Engelsiz Melikgazi' aracımızla evlerinden alınıp tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakıldığı özel bir hizmet sunuyoruz. Şimdi ise evde kişisel bakım hizmetini başlatıyoruz."

        Palancıoğlu, özellikle felçli, yatağa bağımlı ve belirli bir yaşın üzerindeki hastaların yıkanmasının ve bakımlarının yapılmasının oldukça zor olduğunu, İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli şekilde bu hizmeti sunacaklarını ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da Başkan Palancıoğlu'na sağlık alanındaki destekleri için teşekkür etti.

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