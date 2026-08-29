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        Kayserispor-Bursaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 yenilen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, "Bunu yol kazası olarak görüp takımımızın yine aynı ciddiyetle çalışarak tekrar potanın içinde devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Kayserispor-Bursaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 yenilen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, "Bunu yol kazası olarak görüp takımımızın yine aynı ciddiyetle çalışarak tekrar potanın içinde devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, ilk yarıda sahaya yansıttıkları oyundan memnun olduğunu belirtti.

        Rakibin ligin en hazır ve atletik ekiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Atila Gerin, takım olarak fiziksel seviyelerini en üst noktaya çıkarmak için 3-4 haftaya daha ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

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        Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan düşüşü beklediğini ifade eden Gerin, ilk yarıda kartı bulunan rakip futbolcunun penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartı görmediğini savundu.

        İkinci devrede rakibin daha üstün bir oyun sergilediğini belirten Gerin, şunları kaydetti:

        "Biz hatalarımızı tamir edip, telafi edip yolumuza devam edeceğiz. Ama takımların kendi güçleriyle, oyunlarıyla skorların belirlendiği işler olursa hepimiz için daha iyi olacak, daha hayırlı olacak. İkinci yarı rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Ama kritik skorlar, skorların geldiği pozisyonlar özellikle penaltı pozisyonu, rakibin eksik kalmaması, bizim için şanssızlıktı diyelim. Yani kararları da yenmek lazım. Hepsini çalışa çalışa halledeceğiz Allah'ın izniyle. Çocukların ilk yarıdaki oyunundan memnunum. Tüm mücadelesinden memnunum. Eksikliklerine rağmen. Bunu inşallah yol kazası olarak görüp takımımızın yine aynı ciddiyetle çalışarak tekrar potanın içinde devam edeceğini düşünüyorum."

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        - Bursaspor cephesi

        Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de 3 puan hedefiyle çıktıkları mücadeleden zaferle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ilk yarısında oyun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Er, müsabakanın ikinci yarısında da çok baskılı ve istekli bir oyun oynadıklarını aktardı.

        Baskı kurdukları periyotta rakibin cevap veremediğini ve 2 gol bulduklarını ifade eden Mustafa Er, mücadeledeki farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladıklarını dile getirdi.

        Sürecin kendileri için olumlu ilerlediğini ifade eden Er, şunları aktardı:

        "Oyun olarak 90 dakikaya baktığımız zaman hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Biz geçen hafta çok talihsiz bir mağlubiyet aldık. Farklı kazanacağımız bir maçı geçen hafta kaybetmiştik. Bizim için süreç olumlu ilerliyor. İlk 4 maçta 3 deplasmanda oynayan tek takımız. Bu anlamda da deplasman dezavantajını da bitirdik. Zaten iç sahada çok çok farklı bir takımız. İnşallah süreç böyle devam edecek. Zirveye çıkıp bırakmadan devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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