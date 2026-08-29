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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:KayseriBüyükşehir Belediyesi Kadir Has

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

        Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 89 Camara), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Dk. 81 Moreno), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Benhur Keser (Dk. 65 Radu), Seferi, Hasani

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Zeki Yavru), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan (Dk. 72 Soner Aydoğdu), Lincoln, Elitim (Dk. 87 Baran Başyiğit), Halil Akbunar (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Boutrah, Iheanacho (Dk. 87 Baker)

        Goller: Dk. 31 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor), Dk. 58 Iheanacho (Penaltıdan), Dk. 77 Alperen Babacan (Bursaspor)

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        Sarı kartlar: Dk. 12 Alperen Babacan, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor), Dk. 51 Hasani, Dk. 56 Tabidze, Dk. 56 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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