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        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Kayserispor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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