Kayserispor'da Jadel Katongo ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki stoper Katongo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Geçen sezon devre arasında Manchester City U21 takımından transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı.

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