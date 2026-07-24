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        Kayserispor'da Jadel Katongo ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Kayserispor'da Jadel Katongo ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki stoper Katongo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

        Geçen sezon devre arasında Manchester City U21 takımından transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı.

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