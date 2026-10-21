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        Kayserispor'da, Pendikspor mesaisi sürüyor

        TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Kayserispor'da, Pendikspor mesaisi sürüyor

        TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12’nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

        Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan lider Kayserispor, pazar günü sahasında konuk ettiği Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 26’ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı takım pazartesi günü Recep Mamur Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlamıştı. İç Anadolu ekibinde antrenmanın ardından futbolculara 1 günlük izin verildi. Sarı-kırmızılılar bugün yaptığı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

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        Kayserispor, ligin 12’nci haftasında deplasmanda Pendikspor’un konuğu olacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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