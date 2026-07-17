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        Kent gönüllüleri Kayseri Büyükşehir Belediyesinde buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kent Konseyi'nin düzenlediği Kent Gönüllüleri Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Kent gönüllüleri Kayseri Büyükşehir Belediyesinde buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kent Konseyi'nin düzenlediği Kent Gönüllüleri Toplantısı'na katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin geleceğine yön verecek fikirler, gönüllülük çalışmaları ve katılımcı yönetim anlayışı ele alındı.

        Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve çok sayıda kent gönüllüsü katıldı.

        Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece yatırımlarıyla değil, güçlü aidiyet duygusuyla da örnek bir şehir olması gerektiğini belirtti.

        Kent Konseyi'nin ortak aklı güçlendiren önemli bir platform olduğuna işaret eden Büyükkılıç, gönüllülük kültürünün şehir yönetiminde önemli bir değer olduğunu kaydetti.

        Kayseri'de eğitim gören yaklaşık 70 bin üniversite öğrencisinin kentin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, 5 üniversitede öğrenim gören gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra Kayseri ile güçlü bağ kurmalarını istediklerini belirtti.

        Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise yeni fikirlerin şehir yönetiminde daha etkin yer almasını hedeflediklerini belirterek, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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