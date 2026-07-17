Erciyes'te çadır ve karavan kampı sezonu sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 metre rakımda hizmete sunduğu Çadır ve Karavan Kamp Alanı ile doğaseverlere konforlu kamp hizmeti sunuyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'i 12 ay yaşayan bir turizm ve spor merkezi haline getirme vizyonu doğrultusunda çalışmalar sürüyor.



"Havalar ısındıysa bahaneler de eridi" sloganıyla sezonu açan tesiste, ziyaretçilere kendi çadırlarıyla konaklama ya da hazır çadırları kiralama imkanı sunulurken, karavanıyla gelen tatilciler için de donanımlı alanlar yer alıyor.



Sosyal ve temel ihtiyaçlara yönelik her türlü imkanın sunulduğu kamp alanında, 4 kişilik çadır kiralama ücreti 750, çadır yeri kiralama ücreti 250, karavan kamp alanı kullanım bedeli ise 1000 lira olarak belirlendi.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Spor AŞ ve Meysu işbirliğiyle 19 Temmuz Cumartesi günü Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek.



"Takımını Kur, Erciyes'e Gel" sloganıyla 2 bin 200 metre rakımdaki özel kortlarda gerçekleştirilecek turnuvada, 3 kişilik takımlar mücadele edecek ve dereceye girenlere ödül verilecek.



Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te hayata geçirdiği kamp alanı ve düzenlediği ulusal spor organizasyonlarıyla, kentin turizm çeşitliliğini artırırken Erciyes’i dört mevsim yaşayan bir doğa, spor ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

