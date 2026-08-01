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        Killi toprak ve keçi kılıyla yaptıkları tandırlarla aile bütçesine katkı sağlıyorlar

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlar, ekmek pişirmede kullanılan geleneksel çamur tandırlar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Killi toprak ve keçi kılıyla yaptıkları tandırlarla aile bütçesine katkı sağlıyorlar

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlar, ekmek pişirmede kullanılan geleneksel çamur tandırlar üretiyor.


        Palas Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaz mevsiminin gelmesiyle tandır yapımına başlıyor. Özel killi toprağı keçi kılıyla karıştırıp çamur haline getiren kadınlar, bir tandırı 15 ila 20 günde tamamlıyor.


        Tandır üreten kadınlardan 56 yaşındaki Gülten Coşkun, AA muhabirine, tandır yapmayı babaannesinden öğrendiğini, evlendikten sonra da bu işi sürdürdüğünü söyledi.


        Tandır ekmeğinin lezzetinin farklı olduğunu ifade eden Coşkun, "Bunu yiyen, marketlerde satılan ekmekleri yiyemez." dedi.


        Halasıyla tandır yapıp sattıklarını anlatan Coşkun, özel killi toprağa sağlam olması için keçi kılı kattıklarını, sulandırarak çamur haline getirdikleri toprağı bir hafta boyunca ayaklarıyla çiğnediklerini belirtti.


        Çamura şekil vererek her gün tandırın bir katını yaptıklarını ve "nü taşı" adı verilen taşlarla yüzeyini düzelttiklerini dile getiren Coşkun, "Tandırın içi düz olacak. Düz olunca ekmek güzel pişer." diye konuştu.


        Tandır yapımını köylerinde 10-15 kişinin bildiğini, gençlerin ise buna ilgi göstermediğini anlatan Coşkun, yaptıkları tandırların uzun yıllar kullanılabildiğine dikkati çekti.


        Coşkun, tandır yapmanın zahmetli olduğunu söyleyerek, "İşimiz, inşaat işçisinden zor. İnşaat işçisi bizim gibi çok fazla uğraşmıyor. Kayseri'den, çevresinden, her yerden tandır almaya gelirler. Yaptığım tandırlar uzun ömürlü. Yaptığım tandırı 20 yıl kullandım. Küçük tandırları 4-5 bin liraya, büyükleri ise 7 bin liraya satıyoruz." ifadelerini kullandı.


        - Aile bütçesine katkı sağlıyorlar


        Coşkun, tandır üretimi için yaz mevsimini tercih ettiklerini, eylüle kadar yaklaşık 15 tandır yaptıklarını ve her birinin yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.


        Tandırlarla aile bütçesine katkı sağladıklarını anlatan Coşkun, "Ev ekonomisine katkımız oluyor, kendimize harcıyoruz, torunlarımıza para veriyoruz." dedi.


        Tandırda ekmek yapan Rukiye Uzun ise tandırda pişen ekmeğin çok lezzetli olduğunu belirterek, 3 haftada bir pişirdiği tandır ekmeğini buzlukta saklayarak tükettiklerini söyledi.


        Sabah erkenden kalkarak tandır ateşini yaktığını dile getiren Uzun, çocukluğundan bu yana bildiği lezzeti yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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