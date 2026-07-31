Kayseri'de 38 gün sürecek "Fuar38" başladı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince hayata geçirilen "Fuar38" organizasyonu, klasik araç kortejiyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, klasik araçlarıyla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı geçerek, etkinliğin düzenleneceği Kadir Has Fuar Alanı'na ulaştı. Araç kortejinin ardından organizasyonun resmi açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eski günlerdeki nostaljik havayı yaşatmak için etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sanatçı Muazzez Ersoy sahne aldı. Kadir Has Fuar Alanı'nda 38 gün boyunca 16.00 ile 00.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 8 Ağustos'ta komedyen Sefa Doğanay, 15 Ağustos'ta şarkıcı Coşkun Sabah, 22 Ağustos'ta İsmail Altunsaray, 26 Ağustos'ta Hakkı Bulut, 30 Ağustos'ta Hatay Medeniyetler Korosu ve 4 Eylül'de Kubat sahneye çıkacak.

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