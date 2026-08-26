Kocasinan agrega tesisiyle kendi asfalt malzemesini üretiyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında hizmete sundukları Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gerekli malzemeyi ürettiklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kendi kendine yetebilen bir belediye olma yolunda önemli adımlar attıklarını ve Türkiye'de bu konuda sayılı belediyelerden biri olduklarını ifade etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren asfalt plentinin ve ardından da agrega üretim tesisinin kurulmasını hedeflediğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çok şükür bu hedeflerimizi hayata geçirdik. Kocasinan'ın yüzölçümü büyük bir alanı kapsıyor ve belediyelerin en önemli hizmetlerinden biri, yol yapımı ve asfalt dökümüdür. Bu doğrultuda tesisi şehrimize kazandırdık. Çevre dostu olan ve saatte 250 ton kapasiteye sahip tesisimizi kredi veya borçlanmadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla kurduk. 70 milyon liraya mal olan tesisimiz, Kayseri'ye ve Kocasinan'a hayırlı olsun. Bu tesisi, Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak görüyorum. Kocaeli'nden konkasör tesisinin parçalarını 26 tırla buraya getiren ve kurulumunu yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asfalt plentimiz gibi agrega üretim tesisimiz de 6 megavat enerji harcıyor. Bu nedenle bir enerji tesisi daha kurmayı planlıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda tasarruf anlayışını ön planda tutuyoruz."