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        Kocasinan Belediyesi, enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak

        Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacının, 104 bin metrekare alanda kurulan ve 6,4 megavatlık güneş enerjisi santralinden (GES) karşılanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesi, enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak

        Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacının, 104 bin metrekare alanda kurulan ve 6,4 megavatlık güneş enerjisi santralinden (GES) karşılanacağını bildirdi.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cırgalan Mahallesi'ne kurulan tesiste incelemede bulunan Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemenin ardından konuşan Çolakbayrakdar, tesisin son aşamaya geldiğini, enerji üretiminin başlamasıyla belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti.

        Tesisin temmuz ayının sonlarına doğru üretime başlayacağını aktaran Çolakbayrakdar, "Burada üretilecek 6,4 megavatlık enerjinin tamamı Kocasinan Belediyesinin sosyal tesislerinde, fen işleri, kırsal, park ve bahçeler atölyelerinde, agrega ile bitüm tesisinde kullanılacak. Kısacası ihtiyaç duyduğumuz enerjinin tamamını bu GES alanından karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Tesis sayesinde önemli bir tasarruf sağlayacaklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kendi kendine yeten, enerjisini kendi üreten bir belediye olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabii ki bu yalnızca tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamakla sınırlı değil. Daha çevreci, çevreye duyarlı, aynı zamanda daha fazla tasarruf sağlayan kendi enerjisini ve kendi yakıtını üreten bir belediye olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Buradan elde edilen tasarruf, Kayseri halkına yeniden hizmet olarak geri dönecek. Bundan sonraki hedefimiz, araç filomuzu da temiz enerjiyle çalışan bir yapıya dönüştürmek. Yakıtını güneşten alan, çevresine duyarlı, tasarruf odaklı ve kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu yatırımın sağlayacağı her tasarruf yeniden vatandaşımıza hizmet olarak dönecek."






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