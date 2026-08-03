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        Kocasinan Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

        Kocasinan Belediyesi, bünyesinde barındırdığı saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip asfalt tesisiyle ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

        Kocasinan Belediyesi, bünyesinde barındırdığı saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip asfalt tesisiyle ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında altyapı, üstyapı, kaldırım, çevre düzenlemesi ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "yol medeniyettir" anlayışıyla hareket ettiklerini ve şehrin altyapısı ile üstyapısını geleceğe hazırladıklarını belirtti.


        Yerli imkanlarla kurulan tesisin önemini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği gerçekleştiriyor. Bu çalışmaları yaparken 214 bin metrekare alan üzerine kurulu, Kayseri'de kamuya ait en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentimizden faydalanıyoruz. Teknolojik donanımıyla dünya standartlarında üretim yapan tesisimiz, çevre dostu özelliği ve saatte 240 tonluk kapasitesiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli hizmet imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.


        Çolakbayrakdar, altyapı, üstyapı ve vizyon projeleriyle Kocasinan'ı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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