Kocasinan Belediyesinin kırsaldaki hizmetleri sürüyor

Kocasinan Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hizmet atağını sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yüzölçümü bakımından en büyük merkez ilçe olduklarını ve ilçede hizmet seferberliğini sürdürdüklerini belirtti.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, "Yaklaşık 156 bin hektarlık alan üzerinde 420 bin nüfusa hizmet veren büyük bir ilçeyiz. Vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Altyapı ve üstyapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Fen İşleri Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaiyle sahada görev yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, kırsalda yaşayan vatandaşların kendi doğal yapıları ve yaşam kültürleri içerisinde daha konforlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini hedeflediklerini, bu doğrultuda mahallelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Kırsal mahallelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacın toprakla buluşturulduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, alternatif tarım uygulamaları, ata tohumları ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, ayrıca tarımsal sulama altyapısının güçlendirildiğini, ihtiyaç duyulan bölgelerde taziye evi ve mahalle fırınlarının hayata geçirildiğini, okul, sağlık ocağı ve diğer kamu binalarında bakım, onarım çalışmalarının sürdüğünü ve parkların yenilendiğini belirtti.