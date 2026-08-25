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        Sarıoğlan Kaymakamı Abdullah Cemil Can görevine başladı

        Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Abdullah Cemil Can görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Sarıoğlan Kaymakamı Abdullah Cemil Can görevine başladı

        Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Abdullah Cemil Can görevine başladı.

        Tufanbeyli Kaymakam Vekili olarak görev yapan Can, İçişleri Bakanlığınca Sarıoğlan'a kaymakam olarak atandı.

        Abdullah Cemil Can, ilçede görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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