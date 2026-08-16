Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kocasinan'da okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

        Kocasinan'da okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

        Kocasinan Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Kocasinan'da okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

        Kocasinan Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için okul bahçeleri ile çevrelerinde temizlik yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitim camiasına başarılı bir eğitim yılı dileyerek, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

        REKLAM

        Eğitim ve eğitimcilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, belediye olarak farklı projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretime verilen desteğin artırılacağını vurgulayarak, "Her projemizin merkezinde insan var, çocuklarımız var. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmalarımız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ayrıca ekipler, ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik yapıp, boş arazilerde bulunan hafriyatları da kaldırıyor.

        Çalışmalarla öğrencilerin okullarına ulaşım güzergahlarının daha temiz ve estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Tarih, sanat ve kültürün yaşayan merkezi Hunat Medresesi
        Tarih, sanat ve kültürün yaşayan merkezi Hunat Medresesi
        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar yüzde 40'ı aştı
        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar yüzde 40'ı aştı
        Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar yüzde 40'ı aştı
        Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar yüzde 40'ı aştı
        Çarşı Melikgazi'de nostaljik şarkılar gönülleri fethetti
        Çarşı Melikgazi'de nostaljik şarkılar gönülleri fethetti
        Başkan Çolakbayrakdar: "En kıymetli hazinemiz yavrularımıza daha sağlıklı o...
        Başkan Çolakbayrakdar: "En kıymetli hazinemiz yavrularımıza daha sağlıklı o...
        Aladağlar'ın eteğindeki Kapuzbaşı Şelaleleri bölge halkına gelir kapısı olu...
        Aladağlar'ın eteğindeki Kapuzbaşı Şelaleleri bölge halkına gelir kapısı olu...