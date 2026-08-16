Kocasinan'da okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için okul bahçeleri ile çevrelerinde temizlik yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitim camiasına başarılı bir eğitim yılı dileyerek, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

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Eğitim ve eğitimcilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, belediye olarak farklı projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretime verilen desteğin artırılacağını vurgulayarak, "Her projemizin merkezinde insan var, çocuklarımız var. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmalarımız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Ayrıca ekipler, ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik yapıp, boş arazilerde bulunan hafriyatları da kaldırıyor.

Çalışmalarla öğrencilerin okullarına ulaşım güzergahlarının daha temiz ve estetik hale getirilmesi hedefleniyor.