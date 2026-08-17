Kovan desteğini fırsata çeviren kadınlar bölgenin zengin florasını bala dönüştürdü

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde hayata geçirilen proje ile meslek sahibi olan 20 kadın girişimci, 5'er kovan desteğiyle başladıkları arıcılıkta kovan sayısını artırarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yahyalı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediyesi ve Enerjisa Üretim ortaklığıyla yürütülen proje çerçevesinde, Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan kadınlara 2023 yılında arıcılık kursu verildi.

Kursu başarıyla tamamlayarak arıcılık belgesi almaya hak kazanan 41 kursiyere, 5'er arı kovanı dağıtıldı.

Projenin ardından verilen teknik eğitimler ve yapılan saha takipleri sayesinde üretim kapasitelerini artıran 20 girişimci, bölgenin zengin florasında bal üretimine başladı.

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Üç yıllık sürede kovan sayılarını artırarak bal üretimini sürdürülebilir hale getiren kadınlar, bu yıl da toplamda 3 ton sağım gerçekleştirmeyi başardı.

- "5 kovanla başladık, 28 kovana ulaştık"

Projeden yararlanan üretici Rakibe Değirmenci, AA muhabirine, 5 kovan desteği ile arıcılığa başladığını söyledi.

Zamanla arıların çoğaldığını ve kovan sayısını artırdığını belirten Değirmenci, "Zamanla arılar çoğaldı ve şu an 28 kovanımız oldu. Bu sene verimlerimiz oldukça güzel. Hasada ve üretime kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Üretici Ayşe Geyik de Çamlıca Mahallesi'nin doğasının arıcılık için elverişli olduğunu ifade etti.

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Avantajı üretime çevirdiklerini vurgulayan Geyik, "Mahallemizde açılan kursa 41 kişi katıldı. Verilen 5 kovan desteğiyle başladığım arıcılıkta şu an 21 kovana ulaştım. Doğamız çok güzel. Kekik, yonca, geven, üçgül gibi pek çok çiçek çeşidine sahibiz. Bize bu imkanı sağlayan Enerjisa Üretim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Hanife Eralp ise işini severek yaptığını dile getirdi.

Kovan sayısını 28'e çıkardığını belirten Eralp, "Bu yıl verimimiz çok iyiydi. Balımızı aldık, satışını yaptık ve üretmeye devam ediyoruz. Bölgedeki geven, yonca, ardıç ve kekik çiçekleri sayesinde arılarımız kaliteli bal ve polen getirdi." diye konuştu.