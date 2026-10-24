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        Lider Kayserispor, deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol 1. Lig'in lideri Metro Holding Kayserispor, deplasmandaki yenilmezlik serisini Orfa Yapı Pendikspor maçında da sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Lider Kayserispor, deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol 1. Lig'in lideri Metro Holding Kayserispor, deplasmandaki yenilmezlik serisini Orfa Yapı Pendikspor maçında da sürdürmek istiyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu yıl mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de, çıktığı 6 deplasman maçının 5'ini kazandı, 1'inde rakibiyle yenişemedi.

        Kayseri temsilcisi ligin ilk haftasında konuk olduğu Artı Değer Vanspor FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Ligin 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, 5. haftada ise Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılılar, 6. haftada Turka Esenler Erokspor'u 3-0, 8. haftada Mardin 1969 Spor'u 1-0 ve 10. haftada Antalyaspor'u 4-0 yendi.

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        Deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmada rakip ağları 12 kez havalandıran Kayseri temsilcisi, bu maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü.

        Bu maçlarda Taulant Seferi 6, Daniel Moreno 4 ve Benhur Keser ile Mamadi Camara birer gole imza attı.

        Ligin 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor.

        - "Zirvede olduğumuz için mutluyuz"

        Yardımcı antrenör Anex Pereira, AA muhabirine takımın bulunduğu konumdan memnun olduklarını söyledi.

        Trendyol 1. Lig'de zorlu rakiplerin olduğunu vurgulayan Pereira, "Kayserispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 26 puanla zirvede olduğumuz için mutluyuz. Diğer taraftan da lig maratonunun uzun olduğunun farkındayız. Ligin ilerleyen süreçlerinde de zirvede olmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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        Kayserispor'un iyi yolda ilerlediğini dile getiren Pereira, deplasmanda yakaladıkları başarılı ivmeyi de sürdürmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hiçbir takım puan kaybetmek istemez ama futbolun içerisinde yenilmek de berabere kalmak da. Her maçı kazanmak için çalışıyoruz. Takımımız fiziksel ve taktiksel olarak iyi durumda. Takımla birlikte 100'ün üzerinde antrenman yaptık. Mağlubiyeti yaşamamak için çok çalışıyoruz. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz ve takımımıza güveniyoruz. Takımda bir birliktelik hakim. Bundan sonraki süreçte daha az puan kaybı yaşayacağımızı düşünüyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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