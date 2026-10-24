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        Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sona erdi

        Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi bünyesinde, 0523 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sona erdi

        Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi bünyesinde, 0523 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

        Kayseri ve ilçelerinden palyatif bakım hemşirelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Törende konuşma yapan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; palyatif bakımın hasta ve hasta yakınları açısından önemine değinerek, eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

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        Program, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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