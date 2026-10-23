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        Kayseri'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 tutuklama

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından masaj salonu adı altında fuhuş yaptırılan 5 işletmeye düzenlenen operasyonlarda, 12 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Kayseri'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 tutuklama

        Kayseri’de polis ekipleri tarafından masaj salonu adı altında fuhuş yaptırılan 5 işletmeye düzenlenen operasyonlarda, 12 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri masaj salonu adı altında ‘fuhuş’ yapılan 5 işletmeye operasyon düzenledi. Ekipler tarafından 3 ay süren çalışmalar sonucu 13 adrese 16 ekip ve 50 personelle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4’ü erkek ve 8’i kadın olmak üzere toplamda 12 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen toplam 18 kadın hakkında gerekli işlemler yapılırken, aramalarda, suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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        Öte yandan, 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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