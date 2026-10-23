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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Kayseri'miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye'mize hem dünyamıza örnek olacak. Bu konuda heyecanımız var, ümidimiz var, hayalimiz var. Olması için her türlü imkanımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Kayseri'miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye'mize hem dünyamıza örnek olacak. Bu konuda heyecanımız var, ümidimiz var, hayalimiz var. Olması için her türlü imkanımız var." dedi.

        Kayseri'de restore edilen Gavremoğlu Konağı'nda açılan Yeşilay Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Yeşilay Gençlik Merkezinin açılışında konuşan Dinç, kısa süre önce kentte hizmet vermeye başlayan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin büyük bir şifa merkezi olduğunu söyledi.

        Dinç, insanlara hayatlarını, ümitlerini, hayallerini o merkez üzerinden geri verdiklerini ifade ederek, "Gariplerin, kimsesizlerin, hayatının en zor döneminde olan insanların duaları bir şehir için rahmettir, berekettir. Kayseri'deki rehabilitasyon merkezimizde çok mağdur, çok mazlum, hayatla bağı çok incelmiş kardeşlerimiz yeniden hayata tutunuyor." ifadelerini kullandı.

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        Hiçbir bağımlılık olmadığı için "En Yeşilaycı Köy" olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Tazlar köyüne değinen Dinç, şöyle konuştu:

        "Bağımlı olmayan bir köy olur mu? Olur, işte örneğini gördük. Bağımlı olmayan bir şehir olur mu? Olacak inşallah. Kayseri'miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye'mize hem dünyamıza örnek olacak. Bu konuda heyecanımız var, ümidimiz var, hayalimiz var. Olması için her türlü imkanımız var. Kayseri'mizin büyükleri var. İnşallah bu hayalimiz bir gün yaptığımız çalışmalarla gerçeğe dönüşmüş olacak."

        Bağımlılık meselesini bağımsızlık meselesi olarak gördüklerini ifade eden Dinç, sömürgeciliğin yeni versiyonunun, bağımlılık cephesini genişletip çocukları, gençleri hedef aldığını kaydetti.

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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Burada kritik durumlar oluyor. Bazı sakıncalar var, bazı sakatlıklar oluyor. Sizin hiç arabayla giderken tekeriniz patlamadı mı? Arabayla giderken benzininiz bitmedi mi? Dolayısıyla bunlar arızi durumlar. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz ve ülkemizi milletler ailesi içinde dünyada layık olduğu seçkin ve saygın yere oturtacağız." dedi.

        Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Akar, "Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sunni'siyle 86 milyonuz. Hem de laf açılmış, unutmadan söyleyeyim. Türkiye ve Azerbaycan kardeş. Bunun dışında laf söyleyen kalleş. Biz kardeşiz. İki devlet tek milletiz. Çeşitli şekillerde şu oluyor, bu oluyor vesaire. Onu bir tarafa bırakın. Bizim kardeşliğimiz baki, buna çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Akar, sigaranın masum bir alışkanlık olmadığını, kötü alışkanlıkların böyle başladığını, çocukların uyuşturucu ve kumara bulaşmadan eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de bağımlılık meselesinin çok eskilere dayandığını anlattı. Bugün ABD ile Çin arasındaki mücadelenin başlangıcının aslında 1842'den 1911'e kadar İngilizlerin Çin'i afyon bağımlısı bir ülke haline getirmesine dayandığını dile getiren Böhürler, Çin'in o yüzyılı tarihinde "utanç yüzyılı" olarak tanımladığını söyledi.

        Vali Gökmen Çiçek ise Yeşilay Kayseri Şubesinin kentte gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

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        Gençlerin bağımlılığa bulaşmaması için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Çiçek, "Ateş düştüğü yeri yakmasın. Annelerin gözyaşı dinsin. Hiçbir gencimiz kaybolmasın diye verdiğimiz mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, harap bir haldeyken restore ettirilen Gavremoğlu Konağı'nı güzel bir hizmet için emanet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Demir de açılışta bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Genel Başkan Mehmet Dinç, Hulusi Akar ve Büyükkılıç'a katkılarından dolayı plaket verdi.

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        Vali Çiçek'e ise Yeşilaya 40 yılı aşkın süreyle hizmet edenlere verilen özel ödül "Üstün Hizmet Madalyası" takdim edildi.

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