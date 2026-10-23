Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi Erciyes 2 Caddesi üzerinde T.H. yönetimindeki 38 VP 182 plakalı otomobil ile Rıfat İ. (17) yönetimindeki plakası öğrenemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, otomobil duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Rıfat İ.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından kaza mahallinde inceleme yapılırken, olay yerine gelen gencin yakınları fenalık geçirdi. Rıfat İ.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.