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        Kumsmall'da Kış Festivali başladı, indirimler koridorlara taştı

        Kayseri'de alışverişin önemli adresleri Kumsmall AVM'de indirim rüzgârı hız kesmeden devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Kumsmall'da Kış Festivali başladı, indirimler koridorlara taştı

        Kayseri’de alışverişin önemli adresleri Kumsmall AVM’de indirim rüzgârı hız kesmeden devam ediyor.

        Mobilya İndirim Günleri’nin devam ettiği Kumsmall AVM’de, Halı ve Ev Tekstili Festivali’nin ardından Kış Festivali başladı. Ayakkabıdan çantaya, montlardan kışlık giyeceklere kadar pek çok üründe büyük indirimler uygulanıyor. Kumsmall AVM’de düzenlenen Kış Festivali ile alışveriş tutkunları, kış sezonuna uygun ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşma fırsatı yakalıyor. İndirimlerin koridorlara taştığı festivalde ayakkabı, çanta ve kışlık giyecek kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar sunuluyor. Kış Festivali’nde Boyner Outlet, Seçil Store, Altınyıldız, BTM, 7Adımda Aşk ve LTB gibi markalar da yer alıyor. Farklı ürün seçenekleri ve iddialı indirimlerle ziyaretçilerini karşılayan markalar, kışlık alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlere hitap ediyor.

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        Alışverişin adresi Kumsmall AVM

        Mobilya İndirim Günleri ile başlayan, Halı ve Ev Tekstili Festivali ile devam eden indirim hareketliliği, Kış Festivali ile yeni bir boyut kazandı. Farklı kategorilerdeki kampanyaları bir araya getiren Kumsmall AVM, alışveriş yapmak isteyen ziyaretçilerini indirim fırsatlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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