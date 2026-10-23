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        Talas'ta gücün adı bilgi

        Talas Belediyesinin ev sahipliğinde yeni eğitim dönemine başlayan Talas Marifet Mektebi, gençleri edebiyat, düşünce, kültür ve sanatla buluşturuyor. Başkan Mustafa Yalçın, "Günümüzde büyük balıktan kasıt güç ise güç bilgidir. Şimdi hızlı balık yavaş balığı yutar anlayışına geldik" diyerek öğrencilere bilgiye ulaşmanın ve kendilerini her alanda geliştirmenin önemini anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Talas'ta gücün adı bilgi

        Talas Belediyesinin ev sahipliğinde yeni eğitim dönemine başlayan Talas Marifet Mektebi, gençleri edebiyat, düşünce, kültür ve sanatla buluşturuyor. Başkan Mustafa Yalçın, "Günümüzde büyük balıktan kasıt güç ise güç bilgidir. Şimdi hızlı balık yavaş balığı yutar anlayışına geldik" diyerek öğrencilere bilgiye ulaşmanın ve kendilerini her alanda geliştirmenin önemini anlattı.

        Talas Belediyesinin eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarından ve Kayseri Valiliği himayesinde Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Talas Marifet Mektebi’nde yeni dönem heyecanı yaşanıyor. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla başlayan yeni dönemde öğrenciler; edebiyat, düşünce, yazarlık ve sanat alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Programa Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, önceki dönem Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kasım Özgen, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Edebiyatın birikimi, tarihin atmosferiyle buluşacak

        Programda konuşan Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Marifet Mektebi kapsamında öğrencilerin hem kütüphane ortamında hem de tarihî bir mekânda eğitim alacağını belirterek, "7/24 Kütüphanemizde edebiyat üzerine tahlillerin yapılacağı, daha küçük gruplarda karşılıklı etkileşimin daha rahat sağlanabileceği ortamlar oluşturulacak. Başta üniversite hocalarımız olmak üzere değerli hocalarımızla konferans tarzında toplantılar gerçekleştirilecek. Yukarı Talas’ta bulunan, Talas Belediyemize ait tarihî Feyzioğlu Konağı’nda ise atölye çalışmalarımız yapılacak" dedi.

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        Bu kapsamda öğrenciler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek edebiyat tahlilleri ve akademik buluşmaların yanı sıra Feyzioğlu Konağı’nda düzenlenecek atölyelerle bilgi ve becerilerini geliştirecek. Böylece Talas’ın tarihî ve kültürel mirası, gençlerin eğitim yolculuğunun bir parçası olacak.

        Başkan Yalçın: "Güç bilgidir, bilgiye hızlı ulaşmak önemlidir"

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, çağın değişen şartlarına dikkat çekerek bilgiye ulaşmanın ve kişisel gelişimin önemini vurguladı. Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimiz, bu toplantıların kıymetini biliyorsunuz. Bizler öğrenciyken hocalarımız bize ‘Büyük balık küçük balığı yutar’ derdi. Günümüzde büyük balıktan kasıt güç ise güç bilgidir. Şimdi ‘Hızlı balık yavaş balığı yutar’ anlayışına geldik. Bu nedenle sizlerin kendinizi her alanda daha iyi yetiştirebilmesi için bilgiye hızlı ulaşmak önemli" ifadelerini kullandı.

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        "Sizlerin kültür ve edebiyatla donanmanızı istiyoruz"

        Marifet Mektebi’nin gençlerin gelişimine önemli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Başkan Yalçın, öğrencilerin yalnızca akademik alanda değil, kültür ve edebiyatta da donanımlı bireyler olarak yetişmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bizler de sizin gerek edebiyat gerekse kültür alanında daha iyi şekilde yetişmenizi arzu ediyoruz. Yeni dönem hayırlı olsun" diye konuştu.

        Bilgiyle gelişen, kültürle kök salan bir nesil

        Talas Marifet Mektebi, gençlerin kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmenin yanı sıra okuduklarını yorumlayan, sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla yürütülecek çalışmalar; edebiyattan düşünceye, yazarlıktan sanat atölyelerine uzanan geniş bir gelişim alanı sunuyor.

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