4'üncü Kayseri Gastronomi Günleri başladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri'miz elhamdülillah etkinlikten etkinliğe, programdan programa koşuyor"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'miz etkinlikten etkinliğe, programdan programa koşuyor" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda düzenlenen program öncesinde protokol üyeleri Mutfak Sanatları Merkezi önünden kortej düzenleyerek alana geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşması yapan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir, "Kayseri yalnızca ticareti ve sanayisi ile değil, asırların yaşattığı eşsiz mutfağı, kültürel ve Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biridir. Mantımızdan pastırmamıza, sucuğumuzdan yağlamamıza kadar her lezzetin ardında bir tarih, kültür ve emek vardır. Bizim için gastronomi sadece yemek değil, kültür, turizm, istihdam ve esnafın alın teridir" dedi.

REKLAM

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Mustafa Erol ise, 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin çok keyifli olduğunu söyleyerek, Kayseri'de olduklarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"Kayseri'miz elhamdülillah etkinlikten etkinliğe, programdan programa koşuyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bereketli bir gündeyiz. Kayseri'miz elhamdülillah etkinlikten etkinliğe, programdan programa koşuyor. Kültürün başkenti, sporun başkenti. Bu güzel anlayış içerisinde, onun içini doldurma düşüncesinde de değişik etkinliklere imza atıyoruz. Perşembe günü başladı. Cuma, Cumartesi, Pazar devam edecek. Çok daha fazla uzatmıyoruz. Çünkü tadı damağınızda kalsın, oda başkanımız Ömer başkanın deyimiyle, inşallah gittiğiniz yerlerde anlatasınız diye. O açıdan buradaki katılımları görüyoruz, zenginliği görüyoruz. Şehrimizin gerçekten bu alanda sahip çıkma duygusu bizleri mutlu ediyor. El ele gönül gönüle vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanında gençlerimize, çocuklarımıza, büyüklerimize yönelik workshoplarla ve şeflerimizi adeta kendi paylaşımlarını yapmak suretiyle, uygulamalar yapmak suretiyle bizim için ayrı bir zenginlik oluşturacağını da biliyorum. Elbette şehirler bu konuda da yarışıyor. Bunun da farkındayım. Ama değerli başkanlarımız, dostlarımızın dediği gibi hakikaten 6 bin yıllık geçmişiyle sadece ticaretin ve sanayinin merkezi olmaktan öte gastronomide de değişik medeniyetlerin zenginliğini önümüzdeki dönemlere de taşıyacak şekilde yaşatan Kayserimizin güzel insanlarına ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" konuştu.

REKLAM

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, Kayseri'nin her yönden geliştiğini kaydederek, 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.