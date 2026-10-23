Kayserispor'da Pendikspor maçının hazırlıkları sürüyor
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Pendik Stadı'ndaki Pendikspor-Kayserispor mücadelesi, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak, karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.