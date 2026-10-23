Kayseri Valiliği himayesinde, Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan Talas Marifet Mektebi'nde yeni eğitim dönemi başladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim döneminin başlaması sebebiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde açılış programı düzenlendi.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerin edebiyat, düşünce, yazarlık ve sanat alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Öğrencilere başarılı olabilmeleri için tavsiyelerde bulunan Yalçın, "Bizler öğrenciyken hocalarımız bize, 'Büyük balık küçük balığı yutar' derdi. Günümüzde büyük balıktan kasıt güç ise güç bilgidir. Şimdi, 'Hızlı balık yavaş balığı yutar' anlayışına geldik. Bu nedenle sizlerin kendinizi her alanda daha iyi yetiştirebilmesi için bilgiye hızlı ulaşmak önemli. Bizler de sizin gerek edebiyat gerekse kültür alanında daha iyi şekilde yetişmenizi arzu ediyoruz. Yeni eğitim dönem hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Programa, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.