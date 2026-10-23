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        Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı çorbası ikram edildi

        KAYSERİ'de, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri kapsamında, vatandaşlara 1 ton börek aşı çorbası ikram edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı çorbası ikram edildi

        KAYSERİ'de, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri kapsamında, vatandaşlara 1 ton börek aşı çorbası ikram edildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri başladı. Açılış törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, STK temsilcileri, ünlü şefler ve çok sayıda kişi katıldı.

        Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin köklü geçmişine vurgu yaparak, "Bereketli bir gündeyiz. Kültürün ve sporun başkenti olan bir kentteyiz. Şehrimizde çok yönlü etkinliklere imza atıyoruz ve halkımızın bu değerlere sahip çıkması bizleri mutlu ediyor. El ele, gönül gönüle vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık şehirlerin bu alanda yarıştığının farkındayız. 6 bin yıllık geçmişiyle sadece ticaretin ve sanayinin merkezi olmakla kalmayan, gastronomide de farklı medeniyetlerin zenginliğini geleceğe taşıyan güzel Kayserimizin insanlarına teşekkür ediyorum. Bu yıl etkinlik kapsamında 1 ton börek aşı çorbası ikram edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımızı bu günleri değerlendirmeye, şehrimize gelerek bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyoruz" dedi.

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        'GAYEMİZ YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİN MARKALAŞMASI'

        Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise kentin gastronomi mirasını geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Kayseri'nin sahip olduğu bu büyük mirasın daha fazla tanınması, yöresel ürünlerimizin markalaşması ve özellikle genç neslimizin bu mesleğe kazandırılması hepimizin ortak gayesidir. Kayseri mutfağının yalnızca ülkemizde değil, dünya gastronomisinde de hak ettiği güçlü yere ulaşacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda şehrimizin gastronomi alanında gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından, kent mutfağının tescilli ve geleneksel lezzetlerinden biri olan 1 ton börek aşı çorbası vatandaşlara ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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