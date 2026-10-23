Kayseri Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı dağıtıldı Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Zengin mutfağa sahip bir şehiriz"

Kayseri'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri'nde kentin yöresel lezzetlerinden börek aşı ön plana çıkarıldı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; gastronomi etkinlikleriyle kentin zengin mutfağını tanıtmayı ve esnafa ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; Gastronomi Günleri'nin şehrin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyona destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Aydemir, etkinliğin ilk yılında bir kazanda 1 ton mantı pişirerek dünya rekoru kırma aşamasına geldiklerini, sonraki yıl 1 ton sucuk döneri vatandaşlarla buluşturduklarını, geçen yıl ise Gömeç'in kuru fasulyesini tanıttıklarını ifade etti.

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"Her yıl bir yöresel lezzet ön plana çıkıyor"

Bu yıl Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Kadim Bıyık ile yapılan değerlendirmeler sonucunda börek aşını ön plana çıkarmaya karar verdiklerini kaydeden Aydemir, Kayseri'nin sayısız lezzetiyle zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurguladı. Her yıl coğrafi işaretli bir ürünü vatandaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Aydemir, "Gerçekten hem vatandaşın katılımı, hem esnafımızın katılımı ile şehrimizin ismini duyurmak için bu gibi festivallerde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İlk yıl 1 ton mantıyı 1 kazanda pişirerek dünya rekoru kırma aşamasına geldik. Bir sonraki yıl ise 1 ton sucuk döner yaparak vatandaşlarımızla buluşturduk. Geçen yıl ise Gömeç'imizin kuru fasulyesini 1 ton olarak vatandaşımızla buluşturduk. Bu yıl ise ne yapalım diye komisyonda karar verirken Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği Başkanımız Kadim Bıyık ile beraber bu yıl da börek aşını ön plana çıkaralım istedik. Bildiğiniz üzere Kayserimizin sayısız lezzetimiz var, zengin bir mutfağa sahip bir şehiriz. Onun için de her yıl bir coğrafi işaretli ürünümüzü vatandaşımızla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız hem şehrimize, hem esnafımıza büyük katma değer kazandırsın, şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin istediği anda ya da gittiği bir lokantada Kayseri mutfağını rahat bir şekilde bulabilsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.