Kayseri'de 4. Gastronomi Günleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Gastronomi Günleri başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yöresel lezzetlerin şefler aracılığıyla tanıtılacağı programın 25 Ekim Pazar günü sona ereceğini söyledi.

Şehirlerin gastronomi konusunda yarıştığını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişini yemeklerine de yansıttığını dile getirdi.

Millet bahçesinde açılan Mutfak Sanatları Merkezi'nin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, merkezde kurslar verdiklerini, yeni şefler yetiştirdiklerini belirtti.

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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da kentin lezzetlerinin zincir şeklinde kurulacak mekanlarda yer alması gerektiğini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise katılımcılardan kentin yemeklerini tatmalarını ve gittikleri her yerde anlatmalarını istedi.

Türkiye Gastronomi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Seçim de Kayseri'nin yalnızca ticareti, sanayisi ve girişimci insanıyla değil, binlerce yıllık mutfak kültürüyle de bilindiğini söyledi.

Şef Cüneyt Asan ise Başkan Büyükkılıç öncülüğünde Kayseri gastronomisinde dört yıldır üst üste çok önemli işler yapıldığını, tarihi lezzetlerin Kayseri'de yaşatıldığını belirtti.

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Açılışta Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, protokol üyeleri ve şefler, devasa kazanda hazırlanan 1 tonluk börek aşı çorbasını vatandaşlara ikram etti.

Millet bahçesinde düzenlenen ve pazar günü sona erecek etkinlik kapsamında paneller, şef sunumları, yöresel lezzet atölyeleri, yemek yarışmaları ve konserler gerçekleştirilecek.