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        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Erciyes Caddesi Hisarcık Mahallesi'nde T.H'nin kullandığı 38 VP 182 plakalı otomobil ile Rıfat İ. (17) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu, otomobil ise duvara çarparak durdu. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü Rıfat İ. hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü T.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Rıfat İ'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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