Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erciyes Caddesi Hisarcık Mahallesi'nde T.H'nin kullandığı 38 VP 182 plakalı otomobil ile Rıfat İ. (17) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu, otomobil ise duvara çarparak durdu. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Rıfat İ. hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü T.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Rıfat İ'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.
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