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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Kayseri'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Kayseri'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bu milletin evlatlarının omuz omuza verdiğinde yapamayacağı bir şey, aşamayacağı engel yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:39 Güncelleme:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Kayseri'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bu milletin evlatlarının omuz omuza verdiğinde yapamayacağı bir şey, aşamayacağı engel yok." dedi.

        Akar, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği'nin (HAGİAD) kuruluşunun 28. yılı dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde yaptığı konuşmada Türkiye'de üreticilerin yıllar içerisinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

        Türkiye'de başta sanayi üretimi olmak üzere birçok konuda olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akar, "Bazı sorunlarımız yok değil. Problemlerimiz var ama ana gidişata bakmanızı istiyorum. Sorunsuz bir devlet, millet yok. Herkesin bir problemi var. Nasıl ki geçmişteki birçok problemi çözdüysek bunların da üstesinden geleceğiz." dedi.

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        Yakın zamana kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı piyade tüfeğinin patentinin başka ülkelere ait olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:

        "Allah'a çok şükür yapamadığımız şey yok. Bunların hepsini yapar hale geldik. Bunları üniversiteler, özel sektör ve kamu işbirliği ile hayata geçirdik. Bu milletin evlatlarının omuz omuza verdiğinde yapamayacağı bir şey, aşamayacağı engel yok. Biz 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Büyük bir milletin evlatlarıyız. Bize eziklik yok, yapamayız yok, korkmak yok. Biz kararlılıkla çalışarak Türk milletinin dünya milletleri arasındaki seçkin ve saygın yerini tahkim edeceğiz. 1926'da uçak yapan bir millete çatal bıçak yaptırmaya başladılar. Yüzyıl sonra Kayseri'de Tomtaş'ta uçak yapılıyor. Uçtuğunu da göreceğiz inşallah."

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        HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ise Hacılar ilçesindeki esnafların cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bir araya gelerek üretim yapıp ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

        Yıllar içerisinde atölyelerin yerini fabrikaların aldığını vurgulayan Erkan, "Derneğimiz 1998 yılında büyüklerimiz tarafından kurulmuş. Bu dernek çatısı altında aynı sektördeki rakipler bile söz konusu üretim ve Kayseri olunca omuz omuza vermişler. Birlik olmak, birbirimizin başarısını sahiplenmek, zor zamanlarda destek olmak ve ortak hedeflerde buluşmaktır. İş dünyasında rekabet bizi ileriye taşırken dayanışma bizi daha güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Törende AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından gecenin düzenlenmesinde katkısı bulunan iş insanlarına plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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