Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12’nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan lider Kayserispor, ligin 12’nci haftasında deplasmanda Pendikspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takım Recep Mamur Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ve maçın taktik çalışması ile sona erdi.

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