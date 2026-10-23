Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hulusi Akar: Cumhur İttifakı olarak aşamayacağımız engel yok

        Hulusi Akar: Cumhur İttifakı olarak aşamayacağımız engel yok

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Büyük bir coşku, istek ve arzuyla, vatanımız ve milletimiz için 86 milyonun hem güvenli hem de refah içinde, müreffeh bir hayat sürmesi için herkesle omuz omuza, hiçbir ayrım yapmaksızın tek yürek, tek bilek çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak bizim aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güçlük yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Hulusi Akar: Cumhur İttifakı olarak aşamayacağımız engel yok

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Büyük bir coşku, istek ve arzuyla, vatanımız ve milletimiz için 86 milyonun hem güvenli hem de refah içinde, müreffeh bir hayat sürmesi için herkesle omuz omuza, hiçbir ayrım yapmaksızın tek yürek, tek bilek çalışıyoruz. Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı olarak bizim aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güçlük yok" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki belediye binasının yerine yapılan yeni belediye binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan ile vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası DHA’ya değerlendirmelerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Yeşilhisar’ın tarihi, tarım ve turizm faaliyetleriyle geliştiğini belirtti.

        REKLAM

        ‘ÜLKEMİZİ LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

        Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, terörsüz, güçlü ve büyük Türkiye için koşar adım ilerliyorsa bunun illerde ve ilçelerdeki yansımasını burada büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Büyük bir coşku, istek ve arzuyla, vatanımız ve milletimiz için 86 milyonun hem güvenli hem de refah içinde, müreffeh bir hayat sürmesi için herkesle omuz omuza, hiçbir ayrım yapmaksızın tek yürek, tek bilek çalışıyoruz. Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı olarak bizim aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güçlük yok. Bunların hepsini başardık, başaracağız. İnşallah bundan sonra çok daha ileriye gidecek. Problemlerimiz yok mu? Var. Nasıl ki geçmişteki problemleri çözdüysek Allah’ın izniyle bundan sonraki problemleri de çözeceğiz. Ülkemizi layık olduğu, uluslararası ortamdaki saygın ve seçkin yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, koşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Kayseri'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
        Kayseri'de otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de 4. Gastronomi Günleri başladı
        Kayseri'de 4. Gastronomi Günleri başladı
        Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı çorbası ikram edildi
        Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı çorbası ikram edildi
        Kayseri Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı dağıtıldı Kayseri Lokantacıl...
        Kayseri Gastronomi Günleri'nde 1 ton börek aşı dağıtıldı Kayseri Lokantacıl...